В Польше продолжает расти уровень инфляции

Новости Польши. Цены на продукты питания и энергоносители продолжают рост в Польше. Июльская инфляция в стране перескочила показатель в 10 % в годовом исчислении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти данные предоставлены центральным статистическим управлением Польши. На фоне таких новостей затихла торговля на крупнейшем фермерском рынке Варшавы. Немногочисленные посетители когда-то оживленных ярмарок в центре столицы сегодня жалуются на заоблачную стоимость фруктов и овощей. Кроме этого, в Польше растут цены на бензин, по итогам июля его стоимость за литр превысила 1 доллар 60 центов.