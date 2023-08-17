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В Польше продолжает расти уровень инфляции

17 августа 2023 06:33
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Новости Польши. Цены на продукты питания и энергоносители продолжают рост в Польше. Июльская инфляция в стране перескочила показатель в 10 % в годовом исчислении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше продолжает расти уровень инфляции-1

Эти данные предоставлены центральным статистическим управлением Польши. На фоне таких новостей затихла торговля на крупнейшем фермерском рынке Варшавы. Немногочисленные посетители когда-то оживленных ярмарок в центре столицы сегодня жалуются на заоблачную стоимость фруктов и овощей. Кроме этого, в Польше растут цены на бензин, по итогам июля его стоимость за литр превысила 1 доллар 60 центов.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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