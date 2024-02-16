В Польше признали нереальность получения репараций от Германии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что Польша не получит от Германии репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. По словам министра, этот спор закрыт. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Польша требовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). В первых числах октября она отправила ноту в Германию через МИД. Но ФРГ отказалась платить Польше: там считают, что уже заплатили достаточную сумму и что польская сторона сама в 1953 году отказалась от репараций.

Он добавил, что прежнее польское руководство, поднявшее вопрос о выплате репараций, в своей ноте не упомянуло слово «репарации» и не указало номер счета, на который Германия должна была отправить 6 триллионов.

В конце Сикорский заявил, что никаких репараций не будет, потому что в Потсдаме решили иначе. И что все понимают, что вопрос о репарациях решен.