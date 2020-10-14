В Польше при разминировании взорвалась 5-тонная бомба

Новости Польши. В Польше во время разминирования взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шансы на успех операции оценивались 50 на 50. В процессе работ что-то пошло не по плану, и 6-метровый снаряд сдетонировал, подняв в воздух тонны воды. Сильнейший толчок от взрыва ощущался за десятки километров от судоходного канала.