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В Польше при разминировании взорвалась 5-тонная бомба

14 октября 2020 14:42
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Новости Польши. В Польше во время разминирования взорвалась пятитонная бомба времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Польше при разминировании взорвалась 5-тонная бомба-1

Шансы на успех операции оценивались 50 на 50. В процессе работ что-то пошло не по плану, и 6-метровый снаряд сдетонировал, подняв в воздух тонны воды. Сильнейший толчок от взрыва ощущался за десятки километров от судоходного канала.  

В Польше при разминировании взорвалась 5-тонная бомба-4

В польском военном ведомстве сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Водолазы, которые принимали участие в процессе разминирования покинули опасную зону задолго до детонации. Ранее в целях безопасности из близлежащих районов власти эвакуировали жильцов.  

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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