В Польше прекратили все учения после гибели пятого военного

Министерство обороны Польши издало приказ о приостановке всех учений на территории страны. На эти экстраординарные меры ведомство вынуждено было пойти после очередной гибели солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне во время занятий по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий войск специального назначения. И это уже пятый трагический случай в Войске польском, который произошел только в этом месяце. 5 марта на полигоне учебного центра бронетанковых войск два солдата погибли после наезда на них боевой машины пехоты. 25-го числа из-за несанкционированного подрыва тротилового заряда на полигоне погибли двое саперов.

Поэтому министр обороны во избежание новых инцидентов решил прекратить все учения, чтобы понять, с чем связана гибель солдат в мирное время: либо это некомпетентность офицеров, либо плохое обучение военнослужащих.