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В Польше почти 100 мигрантов объявили голодовку из-за избиений и нечеловеческих условий

14 сентября 2023 20:03
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Новости Польши. В Польше мигранты объявили самую масштабную за прошедшие два года голодовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше почти 100 мигрантов объявили голодовку из-за избиений и нечеловеческих условий-1

В ней принимают участие почти 100 человек. Как сообщают местные СМИ, люди жалуются на нечеловеческие условия содержания и что охранники – цитата – обращаются с ними, как с животными. В первую очередь речь идет об избиениях, на которые местные власти закрывают глаза. Также беженцам не дают средства связи для общения с родными и не сообщают никакой информации об их дальнейшей судьбе. На этом фоне многие мигранты находятся в тяжелом психологическом состоянии.

# Беженцы # Новости Польши # Фотофакт

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