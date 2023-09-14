В Польше почти 100 мигрантов объявили голодовку из-за избиений и нечеловеческих условий

В ней принимают участие почти 100 человек. Как сообщают местные СМИ, люди жалуются на нечеловеческие условия содержания и что охранники – цитата – обращаются с ними, как с животными. В первую очередь речь идет об избиениях, на которые местные власти закрывают глаза. Также беженцам не дают средства связи для общения с родными и не сообщают никакой информации об их дальнейшей судьбе. На этом фоне многие мигранты находятся в тяжелом психологическом состоянии.