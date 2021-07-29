​В Польше пассажирский поезд врезался в грузовик и сошёл с рельсов

Новости Польши. Железнодорожное происшествие на западе Польши. Возле города Щецин пассажирский поезд врезался в грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали 8 человек, эвакуированы около 40. ЧП произошло на переезде. По предварительным данным, сигнализация и светофор работали исправно, однако грузовик все равно выехал на пути. В результате столкновения два вагона состава сошли с рельсов.

На месте происшествия работают экстренные службы. Движение перекрыто. Причины аварии предстоит установить специалистам.