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​В Польше пассажирский поезд врезался в грузовик и сошёл с рельсов

29 июля 2021 14:42
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Новости Польши. Железнодорожное происшествие на западе Польши. Возле города Щецин пассажирский поезд врезался в грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Польше пассажирский поезд врезался в грузовик и сошёл с рельсов-1

Пострадали 8 человек, эвакуированы около 40. ЧП произошло на переезде. По предварительным данным, сигнализация и светофор работали исправно, однако грузовик все равно выехал на пути. В результате столкновения два вагона состава сошли с рельсов.

На месте происшествия работают экстренные службы. Движение перекрыто. Причины аварии предстоит установить специалистам.

# Авария # Фотофакт

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