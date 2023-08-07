В Польше отключили одну из ниток нефтепровода «Дружба»

Новости Польши. Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разгерметизацию трубопровода обнаружили на одной из двух ниток участка на западе, откуда нефть поступает в ФРГ. Специалисты компании-оператора подчеркнули, что прокачка по ней была прервана незамедлительно. Вторая нитка не повреждена и продолжает работу, угроз для жизни и здоровья людей нет. Проводится расследование для выявления причин чрезвычайного происшествия.