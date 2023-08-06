В Польше остановлена нитка нефтепровода «Дружба» из-за утечки

В Польше из-за утечки остановлена работа одной из линий нефтепровода «Дружба» в направлении Германии, сообщил оператор нефтепровода PERN, передает РИА Новости.

Утечка обнаружена в районе Ходеч на западном участке магистрали, что повлекло за собой прекращение прокачки по поврежденному участку. Вторая нитка функционирует в нормальном режиме. Опасность для местных жителей исключена, а остальная система инфраструктуры PERN действует без изменений. Поставка нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Польши и доступ к горючему для автомобилистов остаются стабильными.