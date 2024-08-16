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В Польше официально разрешили стрелять по беженцам на границе

16 августа 2024 08:30
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Откровенный беспредел происходит и в Польше. Власти официально разрешили стрелять по беженцам на границе. Соответствующий документ подписал президент Анджей Дуда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считается, что это якобы позволит обезопасить военных и рубежи страны. Однако на деле просто легализует убийство мигрантов на границе.

В Польше официально разрешили стрелять по беженцам на границе-1

Напомним, этот закон польский парламент принял еще в июле. Тогда его инициировал премьер Польши. Документ дает право военным использовать оружие в определенных ситуациях. Однако понятие размыто, а потому легко может быть использовано для оправдания зверств силовиков. Обсуждение корректировки законодательства началось после инцидента на польско-белорусской границе. Там мигрантом был смертельно ранен польский солдат. Примерно в то же время трое военных были задержаны за то, что стреляли по беженцам. По официальной информации Варшавы, только в мае польские бойцы 700 раз открывали огонь в сторону беззащитных людей. А власти, вместо того, чтобы принять меры и наказать виновных, на законодательном уровне разрешили насилие и освободили преступников от уголовной ответственности.

# Международная политика

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