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В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе «Дружба»

12 октября 2022 09:44
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Новости Польши. В Польше обнаружена утечка на трубопроводе «Дружба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местная компания по транспортировке и хранению нефти PERN заявила о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода, по которой топливо из России через Польшу поставляется в Германию.  

В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе «Дружба» -1

О ЧП стало известно вечером 11 октября. Прокачка нефти была немедленно остановлена. На месте происшествия работают экстренные службы, поскольку нанесен ущерб окружающей среде. Специалисты собирают разлившуюся нефть.  

В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе «Дружба» -4

Вторая ветка трубопровода работает в обычном режиме и, несмотря на инцидент, нефть продолжает поступать. В польском правительстве заявили, что инцидент произошел из-за «случайного повреждения». Нет оснований считать произошедшее диверсией.  

# ЧП # Новости Польши # Фотофакт

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