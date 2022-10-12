В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе «Дружба»
Новости Польши. В Польше обнаружена утечка на трубопроводе «Дружба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местная компания по транспортировке и хранению нефти PERN заявила о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода, по которой топливо из России через Польшу поставляется в Германию.
О ЧП стало известно вечером 11 октября. Прокачка нефти была немедленно остановлена. На месте происшествия работают экстренные службы, поскольку нанесен ущерб окружающей среде. Специалисты собирают разлившуюся нефть.
Вторая ветка трубопровода работает в обычном режиме и, несмотря на инцидент, нефть продолжает поступать. В польском правительстве заявили, что инцидент произошел из-за «случайного повреждения». Нет оснований считать произошедшее диверсией.