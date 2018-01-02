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В Польше неизвестные осквернили четыре офиса правящей партии «Право и справедливость»

02 января 2018 16:29
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Новости Польши. В Польше нападению подверглись сразу четыре офиса депутатов правящей партии «Право и справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше неизвестные осквернили четыре офиса правящей партии «Право и справедливость»-1

Надписи политического характера нанесены были на фасаде зданий, помимо этого неизвестные повредили входные замки. На данный момент полиция устанавливает личности нападавших. Изучается видео с камер наружного наблюдения.

Ранее атаке подвергся депутатский офис члена Совета министров Польши. Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Польше неизвестные осквернили четыре офиса правящей партии «Право и справедливость»-4

# Фотофакт # Нападение

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