В Польше неизвестные осквернили четыре офиса правящей партии «Право и справедливость»

Новости Польши. В Польше нападению подверглись сразу четыре офиса депутатов правящей партии «Право и справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надписи политического характера нанесены были на фасаде зданий, помимо этого неизвестные повредили входные замки. На данный момент полиция устанавливает личности нападавших. Изучается видео с камер наружного наблюдения.

Ранее атаке подвергся депутатский офис члена Совета министров Польши. Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.