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В Польше не обнаружено следов взрыва на борту самолета Качиньского

26 апреля 2024 09:07
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Представитель Генеральной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак заявил, что специалисты не нашли следов взрывного механизма на борту разбившегося под Смоленском в 2010 году президентского самолета Ту-154. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на отказ от версии о взрыве, причина катастрофы до сих пор не определена. В результате крушения погибли 96 человек, в том числе и президент Лех Качиньский.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной катастрофы стало решение членов экипажа продолжать посадку в тумане.

# Международная политика

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