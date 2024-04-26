В Польше не обнаружено следов взрыва на борту самолета Качиньского

Представитель Генеральной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак заявил, что специалисты не нашли следов взрывного механизма на борту разбившегося под Смоленском в 2010 году президентского самолета Ту-154. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на отказ от версии о взрыве, причина катастрофы до сих пор не определена. В результате крушения погибли 96 человек, в том числе и президент Лех Качиньский.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной катастрофы стало решение членов экипажа продолжать посадку в тумане.