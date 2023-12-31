В Польше не нашли ракету, залетевшую из Украины

Польские военные не обнаружили никаких следов ракеты, якобы прилетевшей с Украины. В результате проверок, в которых участвовали около 500 солдат, ничего обнаружено не было. Военные закончили свои мероприятия и не собираются проводить дальнейшие проверки. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный объект, который исчез с радара. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула сообщил, что это была российская ракета, но не привел доказательств.

Это не первое обнаружение на польской земле объектов, летящих с Украины. Так, в прошлом году в Пшеводуве, расположенном недалеко от границы с Украиной, приземлилась ракета, в которой погибли двое человек. Позже власти Польши признались, что ракета была запущена украинскими военными.