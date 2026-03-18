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В Польше намерены в два раза нарастить производство тротила в ближайшие годы

18 марта 2026 06:48
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Польша планирует удвоить выпуск тротила в ближайшие 3-4 года. Сейчас страна производит около 10 тысяч тонн взрывчатки ежегодно и остается крупнейшим производителем тротила в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше намерены в два раза нарастить производство тротила в ближайшие годы-2

На развитие производства направят 300 миллионов долларов инвестиций. В Варшаве подчеркивают, что без тротила невозможно укрепить оружейную промышленность. Предприятие уже заключило рекордный контракт с американским заказчиком: в 2027-2029 годах Польша поставит 18 тысяч тонн тротила. Польская взрывчатка используется для снаряжения авиабомб и артиллерийских снарядов. Помимо США, ее закупают Канада, Турция, Германия, Франция и Великобритания.

# Польша

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