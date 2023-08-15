В Польше накануне нового учебного года не хватает 25 тысяч учителей

Буквально в преддверии нового учебного года в польских школах не хватает примерно 25 тысяч преподавателей. И дело не только в низких зарплатах, но и в политике правительства. Многие педагоги не согласны с нынешним курсом Варшавы. Впрочем, власти проблемы не видят. И вместо того, чтобы улучшать систему образования, польская правящая партия тратит баснословные бюджеты на оборону. Сейчас даже опытные учителя получают столько же, сколько и неквалифицированные рабочие.