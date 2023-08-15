Прямой эфир

В Польше накануне нового учебного года не хватает 25 тысяч учителей

15 августа 2023 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Польше кризис добрался и до системы образования. В стране отмечен серьезный дефицит учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше накануне нового учебного года не хватает 25 тысяч учителей-1

Буквально в преддверии нового учебного года в польских школах не хватает примерно 25 тысяч преподавателей. И дело не только в низких зарплатах, но и в политике правительства. Многие педагоги не согласны с нынешним курсом Варшавы. Впрочем, власти проблемы не видят. И вместо того, чтобы улучшать систему образования, польская правящая партия тратит баснословные бюджеты на оборону. Сейчас даже опытные учителя получают столько же, сколько и неквалифицированные рабочие.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-президенту Нигера грозит смертная казнь за госизмену
15 августа 2023 07:23

Экс-президенту Нигера грозит смертная казнь за госизмену

Взрыв произошёл на АЗС в Махачкале, число погибших достигло 30 человек
15 августа 2023 06:35

Взрыв произошёл на АЗС в Махачкале, число погибших достигло 30 человек

Эксперты сравнили экономическую ситуацию в США с инфляцией после Первой и Второй мировых войн
14 августа 2023 20:29

Эксперты сравнили экономическую ситуацию в США с инфляцией после Первой и Второй мировых войн