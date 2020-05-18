В Польше начали работать парикмахерские и объекты общепита, увеличен лимит пассажиров в транспорте

Новости Польши. В Польше начинается третий этап смягчения карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 мая возобновляют работу салоны красоты, парикмахерские и объекты общепита.

Кафе и ресторанам рекомендовано открывать как можно больше летних террас и, безусловно, сохранять строгие санитарные меры.

Кроме того, на этой неделе начнутся практические занятия в техникумах и профшколах. Еще накануне детям в возрасте до 13 лет разрешили выходить из дома без присмотра взрослых.