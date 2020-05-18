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В Польше начали работать парикмахерские и объекты общепита, увеличен лимит пассажиров в транспорте

18 мая 2020 06:51
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Новости Польши. В Польше начинается третий этап смягчения карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 мая возобновляют работу салоны красоты, парикмахерские и объекты общепита.

В Польше начали работать парикмахерские и объекты общепита, увеличен лимит пассажиров в транспорте-1

В Польше начали работать парикмахерские и объекты общепита, увеличен лимит пассажиров в транспорте-3

Кафе и ресторанам рекомендовано открывать как можно больше летних террас и, безусловно, сохранять строгие санитарные меры.

Кроме того, на этой неделе начнутся практические занятия в техникумах и профшколах. Еще накануне детям в возрасте до 13 лет разрешили выходить из дома без присмотра взрослых.

В Польше начали работать парикмахерские и объекты общепита, увеличен лимит пассажиров в транспорте-6

Изменены и ограничения в работе общественного транспорта – увеличен лимит пассажиров. Так, например, в автобус, рассчитанный на 50 пассажиров, теперь допускаются 25 человек.

# Коронавирус # Фотофакт

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