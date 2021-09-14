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В Польше медики разбили палатки возле здания правительства. Врачи добиваются повышения зарплат

14 сентября 2021 07:11
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Новости Польши. В Польше медики в знак протеста разбили палатки возле здания правительства. Они добиваются улучшения условий труда, дополнительных отпусков и повышения зарплаты до среднеевропейского уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше медики разбили палатки возле здания правительства. Врачи добиваются повышения зарплат-1

Многие плакаты, установленные в палаточном городке, отражают бедственное положение в здравоохранении. На некоторых красноречивые надписи, которые гласят, что пациенты в опасности. Представители профсоюзов медиков уже пытались донести до правительства свои требования, но эта встреча продлилась всего несколько минут и с треском провалилась.

В Польше медики разбили палатки возле здания правительства. Врачи добиваются повышения зарплат-4

По мнению чиновников из министерства здравоохранения, выдвинутые условия о повышении зарплаты абсурдны и невыполнимы, так как требуют больших денег, которых в стране нет. Ситуация сейчас зашла в тупик. Власти не хотят слышать врачей и советуют им умерить аппетиты. Следующая встреча сторон запланирована на 14 сентября.

# Акции протеста # Фотофакт

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