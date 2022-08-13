В Польше массово гибнет рыба. По Одеру плавают тонны мёртвых сомов

На фоне отсутствия дождей в восьми районах Британии объявлена засуха. Для жителей введены ограничения на использование воды в бытовых и коммерческих целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае ухудшения ситуации не исключены и более жесткие меры. Но уже сейчас в некоторых магазинах Лондона появились объявления, согласно которым в руки можно купить только пять бутылок воды. Наибольшее беспокойство аномальная жара вызывает у фермеров. Они не знают, стоит ли заниматься посадкой на 2023 год. Поскольку гарантий, что они все-таки соберут урожай, нет. При этом, если аграрии решат отказаться от посевов, это приведет к ужасным последствиям в стране.

В 2022 году Европа переживает самую сильную засуху за 50 лет. В Германии пересох Рейн, что уже отразилось не только на экологии, но и экономике страны. По реке ранее транспортировалось 80 % всех перевозимых по воде грузов в Германии. Теперь для судоходства Рейн закрыт. Природа отравлена на десятилетия, считают эксперты. В отдельных странах происходящее назвали экокатастрофой.