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В Польше католических священников обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних

29 июня 2021 08:36
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Новости Польши. Католические священники в Польше столкнулась с новой волной обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Так с июля 2018 года до конца 2020-го были зарегистрированы 368 подобных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше католических священников обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних -1

Некоторые злоупотребления могли продолжаться более 10 лет. Церковь классифицировала обвинения как обоснованные почти в 40 % случаев, в 10 % не признала. Половина инцидентов расследуется.

В Польше католических священников обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних -4

Конференция епископов Польши представила свой первый доклад о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католического духовенства в 2019 году. В нем были перечислены около 400 случаев за последние 20 лет, когда священнослужители использовали детей в своих интересах. На минувшей неделе Ватикан наложил санкции на двух польских епископов за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними.

# Насилие # Фотофакт

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