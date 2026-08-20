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В Польше из-за нехватки специалистов отделения больниц не принимают пациентов

20 августа 2026 19:59
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В Польше ситуация в системе здравоохранения перешла из разряда кризисной в катастрофическую. По крайней мере об этом заявляют местные политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дело в том, что у поляков доступ к круглосуточной медпомощи не просто сокращается, а вовсе прекращается. Особенно это почувствовали жители Бытома в Силезском воеводстве.

Там отделение внутренних болезней местной больницы прекратило прием пациентов. Тех, у кого диагностированы заболевания сердца, легких, желудка, почек и суставов, переводят в другие медучреждения. Причиной стала нехватка специалистов. 

Нет необходимого количества квалифицированных кадров, чтобы обеспечить круглосуточный уход за больными. Руководство больницы пытается укомплектовать штат. Однако на просьбы власти не реагируют. В медучреждении не надеются, что ситуация изменится в ближайшее время. 

# Новости Польши

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