В Польше готовятся к конфликту с РФ с помощью «каникул с армией»

Польская армия предоставляет гражданам программу «Каникулы с армией» для добровольного военного обучения на случай вероятного конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках программы проходят обучение граждане в возрастной категории от 18 до 35 лет, после окончания которой они могут служить в органах территориальной обороны. Власти Польши стремятся к расширению армии для возможного противостояния России.

Политики Польши нередко говорят о конфликте на территории Украины и возможном военном конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же подчеркивают, что РФ не несет угрозы и никому не угрожает.