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В Польше цены на товары бытовой химии бьют рекорды

11 марта 2023 14:47
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Новости Польши. В Польше цены на бытовую химию бьют рекорды. Наибольший рост стоимости наблюдается в гипер- и супермаркетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше цены на товары бытовой химии бьют рекорды-1

В среднем цена товаров этой категории увеличилась на 20 %, но, например, бумажные полотенца подорожали вдвое. Местные СМИ уже назвали резкий рост цен на бытовую химию символом инфляции в стране. По данным Главного статистического управления Польши, в январе показатель превысил 17 %. Однако сами поляки считают, что официальная информация не соответствуют действительности.

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# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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