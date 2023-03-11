В Польше цены на товары бытовой химии бьют рекорды

Новости Польши. В Польше цены на бытовую химию бьют рекорды. Наибольший рост стоимости наблюдается в гипер- и супермаркетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среднем цена товаров этой категории увеличилась на 20 %, но, например, бумажные полотенца подорожали вдвое. Местные СМИ уже назвали резкий рост цен на бытовую химию символом инфляции в стране. По данным Главного статистического управления Польши, в январе показатель превысил 17 %. Однако сами поляки считают, что официальная информация не соответствуют действительности.