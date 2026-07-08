В Польше будут производить американские крылатые ракеты

Варшава и Вашингтон подписали стратегическое соглашение о строительстве в Польше завода по выпуску крылатых ракет. В польском военном ведомстве отметили, что проект повысит боеготовность армии и обеспечит новые рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом этапе предприятие займется сборкой ракет, затем – их производством и техобслуживанием. В перспективе планируется разработка польской версии боеприпаса. Ракета способна нести более 45 килограммов взрывчатки, ее дальность – свыше 800 километров, запуск возможен с самолетов и мобильных наземных установок.