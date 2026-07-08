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В Польше будут производить американские крылатые ракеты

08 июля 2026 06:53
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Варшава и Вашингтон подписали стратегическое соглашение о строительстве в Польше завода по выпуску крылатых ракет. В польском военном ведомстве отметили, что проект повысит боеготовность армии и обеспечит новые рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше будут производить американские крылатые ракеты-2

На первом этапе предприятие займется сборкой ракет, затем – их производством и техобслуживанием. В перспективе планируется разработка польской версии боеприпаса. Ракета способна нести более 45 килограммов взрывчатки, ее дальность – свыше 800 километров, запуск возможен с самолетов и мобильных наземных установок.

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# Польша # США

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