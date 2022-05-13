В Польше более 60% людей живут в режиме экономии. Какие продукты особенно подорожали?

Новости Польши. Цены в Польше выходят за рамки возможностей простых жителей. Люди вынуждены экономить. На чем – узнали местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты провели соцопросы, согласно которым более 60 % людей живут в режиме экономии. Больше всего беспокоит рост цен на продукты питания. В последнее время в стране подорожало буквально все: мясо, крупы, овощи и масло. Более трети опрошенных выбирают магазин, ориентируясь на акции. Обеспокоены граждане также и ростом стоимости коммунальных услуг. Причем со временем цена будет только расти. Тарифы на электричество в 2023 году увеличатся минимум на 50 %, сообщил местный интернет-портал. Это подтвердил и глава управления регулирования энергетики Польши Рафал Гавин.