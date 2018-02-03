В Подольске ликвидирован пожар. Его устранением занимались 77 человек

Новости России. Вечером второго февраля в Подольске начался пожар.

По сведениям ГУ МЧС России по Московской области, в здании загорелся полиэтилен на площади в 500 квадратных метров.

Вызов поступил после шести вечера. В 21:20 распространение огня было ограничено, а к полдесятому было ликвидировано открытое горение. На следующий день в 00:30 пожар потушили. По имеющимся данным, людей в здании не было.

Уровень вредных веществ, выделившихся во время горения полиэтилена, не представляет опасности. Устранением пожара занимались 77 человек.

В январе под Саратовом произошёл пожар.