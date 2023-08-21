В Подмосковье сбили два беспилотника. Есть пострадавшие

Новости России. Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника. Как сообщил губернатор Московской области, обломки одного из них упали на дачные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали два человека, это мужчина и женщина. Они получили легкие ранения. В результате инцидента были выбиты окна в трех домах. На месте работают все экстренные службы. Из-за дронов была нарушена работа московских аэропортов Внуково и Домодедово. В общей сложности задержано около 40 авиарейсов. Минобороны сообщает об атаках беспилотников на Москву четвертый день подряд.