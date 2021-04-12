Прямой эфир

В Петербурге пожар в историческом здании Невской мануфактуры. Обрушилась кровля, погиб пожарный

12 апреля 2021 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом здании Невской мануфактуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгоранию присвоен пятый, высший ранг сложности.

В Петербурге пожар в историческом здании Невской мануфактуры. Обрушилась кровля, погиб пожарный-1

В результате ЧП погиб пожарный, еще двое спасателей пострадали – их госпитализировали с сильными ожогами. В доме обрушились кровля и межкомнатные перекрытия. Район затянуло густым черным дымом. В тушении огня пришлось задействовать вертолет.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выше и с лифтом. Какой будет новая статуя Христа в Бразилии?
12 апреля 2021 19:26

Выше и с лифтом. Какой будет новая статуя Христа в Бразилии?

Названы лучшие актёры и фильмы. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA
12 апреля 2021 12:58

Названы лучшие актёры и фильмы. В Лондоне объявили лауреатов премии BAFTA

В Кыргызстане почти 80% проголосовавших одобрили новую редакцию Конституции
12 апреля 2021 12:45

В Кыргызстане почти 80% проголосовавших одобрили новую редакцию Конституции