В Петербурге пожар в историческом здании Невской мануфактуры. Обрушилась кровля, погиб пожарный

Новости России. В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом здании Невской мануфактуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгоранию присвоен пятый, высший ранг сложности.

В результате ЧП погиб пожарный, еще двое спасателей пострадали – их госпитализировали с сильными ожогами. В доме обрушились кровля и межкомнатные перекрытия. Район затянуло густым черным дымом. В тушении огня пришлось задействовать вертолет.