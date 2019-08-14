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В Перу жители помогли вернуться в море киту, которого выбросило на берег

14 августа 2019 09:50
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Новости Перу. Жители Перу спасли выброшенного на берег кита. Морской гигант оказался на отмели во время прилива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу жители помогли вернуться в море киту, которого выбросило на берег-1

11 человек помогли вернуться млекопитающему в воду. Спецоперация по спасению проходила под руководством биологов из морского института. Кит весил больше 6 тонн.

Специалисты призывают местных жителей в случае чего не спасать млекопитающих самостоятельно, так как неосторожные действия могут нанести вред животному.

В Перу жители помогли вернуться в море киту, которого выбросило на берег-4

В Перу жители помогли вернуться в море киту, которого выбросило на берег-6

В Перу жители помогли вернуться в море киту, которого выбросило на берег-8

# Дикие животные # Фотофакт

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