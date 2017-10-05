В Перу военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок

Новости Перу. Чрезвычайное происшествие в Перу. На авиабазе Масамари военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. Чрезвычайное происшествие в Перу. На авиабазе Масамари военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом момент на борту находилось 70 человек. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Специалисты считают, что к ЧП привела неисправность тормозной системы авиалайнера. Официальная причина будет известна по завершению расследования.