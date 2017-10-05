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В Перу военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок

05 октября 2017 09:44
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Новости Перу. Чрезвычайное происшествие в Перу. На авиабазе Масамари военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок-1

В этом момент на борту находилось 70 человек. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Специалисты считают, что к ЧП привела неисправность тормозной системы авиалайнера. Официальная причина будет известна по завершению расследования.

# Фотофакт # Авария

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