В Перу военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок

Новости Перу. Чрезвычайное происшествие в Перу. На авиабазе Масамари военный самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы и протаранил полицейский участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом момент на борту находилось 70 человек. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.