В Перу в зоопарке публике показали детёнышей леопарда

Новости Перу. Это первые детеныши леопарда, родившиеся в зоопарке Перу. И сегодня они впервые предстали перед публикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыши оказались весьма любопытными. Выйдя из своего временного жилища, брат и сестра тут же отправились исследовать деревья. Имена юным хищникам пока не дали. А вот их родителей зовут Лео и Мали. Им по три года.