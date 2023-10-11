В Перу в зоопарке публике показали детёнышей леопарда
Новости Перу. Это первые детеныши леопарда, родившиеся в зоопарке Перу. И сегодня они впервые предстали перед публикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыши оказались весьма любопытными. Выйдя из своего временного жилища, брат и сестра тут же отправились исследовать деревья. Имена юным хищникам пока не дали. А вот их родителей зовут Лео и Мали. Им по три года.
Джованна Йепес, сотрудница зоопарка:
Родители малышей прибыли к нам в 2021 году из зоопарка в Мексике. В целях сохранения вида и содействия воспроизводству мы решили предоставить этой молодой паре возможность иметь детенышей.
Сейчас малыши живут с мамой. Вес детенышей составляет чуть больше трех килограммов. Скоро будет объявлен конкурс, в рамках которого планируют выбрать имена для леопардов.