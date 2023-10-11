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В Перу в зоопарке публике показали детёнышей леопарда

11 октября 2023 08:24
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Новости Перу. Это первые детеныши леопарда, родившиеся в зоопарке Перу. И сегодня они впервые предстали перед публикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыши оказались весьма любопытными. Выйдя из своего временного жилища, брат и сестра тут же отправились исследовать деревья. Имена юным хищникам пока не дали. А вот их родителей зовут Лео и Мали. Им по три года.

В Перу в зоопарке публике показали детёнышей леопарда-1

Джованна Йепес, сотрудница зоопарка:
Родители малышей прибыли к нам в 2021 году из зоопарка в Мексике. В целях сохранения вида и содействия воспроизводству мы решили предоставить этой молодой паре возможность иметь детенышей.

В Перу в зоопарке публике показали детёнышей леопарда-4

Сейчас малыши живут с мамой. Вес детенышей составляет чуть больше трех килограммов. Скоро будет объявлен конкурс, в рамках которого планируют выбрать имена для леопардов.

# Животные # Фотофакт

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