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В Перу тысячи жителей вышли на улицы: люди недовольны решением помиловать бывшего президента страны

29 декабря 2017 08:32
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Новости Перу. Марш протеста в Перу пришлось разгонять с помощью слезоточивого газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы вышли несколько тысяч человек.

В Перу тысячи жителей вышли на улицы: люди недовольны решением помиловать бывшего президента страны-1

В Перу тысячи жителей вышли на улицы: люди недовольны решением помиловать бывшего президента страны-3

Правоохранители смогли остановить манифестантов лишь в районе Дворца правосудия. Причиной народных волнений стало решение президента помиловать бывшего главу государства.

Фухимори был осужден на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. Амнистию вынесли в связи с неизлечимой прогрессирующей болезнью.

В Перу тысячи жителей вышли на улицы: люди недовольны решением помиловать бывшего президента страны-6

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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