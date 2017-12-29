В Перу тысячи жителей вышли на улицы: люди недовольны решением помиловать бывшего президента страны

Новости Перу. Марш протеста в Перу пришлось разгонять с помощью слезоточивого газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы вышли несколько тысяч человек.
Новости Перу. Марш протеста в Перу пришлось разгонять с помощью слезоточивого газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы вышли несколько тысяч человек.
Правоохранители смогли остановить манифестантов лишь в районе Дворца правосудия. Причиной народных волнений стало решение президента помиловать бывшего главу государства.
Фухимори был осужден на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. Амнистию вынесли в связи с неизлечимой прогрессирующей болезнью.