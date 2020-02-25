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В Перу при лобовом столкновении двух автобусов погибли 12 человек

25 февраля 2020 08:48
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Новости Перу. ДТП на юге Перу: в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 12 человек, ещё более 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Перу при лобовом столкновении двух автобусов погибли 12 человек-1

По предварительной версии, авария произошла из-за превышения скорости. Пострадавших доставили в больницу. Движение в районе места происшествия перекрыто.

В Перу при лобовом столкновении двух автобусов погибли 12 человек-4

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.  

# ДТП # Фотофакт

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