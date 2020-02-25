В Перу при лобовом столкновении двух автобусов погибли 12 человек

Новости Перу. ДТП на юге Перу: в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 12 человек, ещё более 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. ДТП на юге Перу: в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 12 человек, ещё более 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной версии, авария произошла из-за превышения скорости. Пострадавших доставили в больницу. Движение в районе места происшествия перекрыто.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.