В Перу прекратили работу 80 портов. На побережье разлили нефть

Новости Перу. В Перу великолепные пляжи с золотым песком окрасились в черный цвет. Причиной неприятной трансформации стал разлив нефти, покрывший несколько километров побережья страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грязное пятно заставило прекратить работу 80 портов. ЧП, как оказалось, случилось еще в конце недели при разгрузке танкера на нефтеперерабатывающем заводе. И, возможно, прошло бы незамеченным, если бы не печально знаменитое извержение подводного вулкана у берегов Тонга. Последовавшее за ним цунами и разнесло разлившуюся нефть.