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В Перу прекратили работу 80 портов. На побережье разлили нефть

18 января 2022 19:59
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Новости Перу. В Перу великолепные пляжи с золотым песком окрасились в черный цвет. Причиной неприятной трансформации стал разлив нефти, покрывший несколько километров побережья страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Перу прекратили работу 80 портов. На побережье разлили нефть-1

Грязное пятно заставило прекратить работу 80 портов. ЧП, как оказалось, случилось еще в конце недели при разгрузке танкера на нефтеперерабатывающем заводе. И, возможно, прошло бы незамеченным, если бы не печально знаменитое извержение подводного вулкана у берегов Тонга. Последовавшее за ним цунами и разнесло разлившуюся нефть.  

В Перу прекратили работу 80 портов. На побережье разлили нефть-4

Сейчас справиться с последствиями этой катастрофы властям помогают местные жители. Рыбакам временно запрещено выходить в море, людям подходить к берегу моря.  

# ЧП # Фотофакт

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