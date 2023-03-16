В Перу объявили максимальный уровень опасности из-за наводнений

Новости Перу. Красный – максимальный – уровень опасности объявлен в столице Перу из-за наводнений. На страну обрушился циклон «Яку». Его жертвами стали не менее 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода сносит все на своем пути, даже людей. Автомобили и личные вещи в прямом смысле плывут по улицам Лимы. Уже разрушено около 30 жилых домов. Затопленными оказались поля, поселки и автомагистрали. Не функционирует общественный транспорт. В районах бедствия закрыты школы, детей перевели на дистанционный формат обучения. Эвакуация местных жителей продолжается.