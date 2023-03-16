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В Перу объявили максимальный уровень опасности из-за наводнений

16 марта 2023 08:55
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Новости Перу. Красный – максимальный – уровень опасности объявлен в столице Перу из-за наводнений. На страну обрушился циклон «Яку». Его жертвами стали не менее 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу объявили максимальный уровень опасности из-за наводнений-1

Вода сносит все на своем пути, даже людей. Автомобили и личные вещи в прямом смысле плывут по улицам Лимы. Уже разрушено около 30 жилых домов. Затопленными оказались поля, поселки и автомагистрали. Не функционирует общественный транспорт. В районах бедствия закрыты школы, детей перевели на дистанционный формат обучения. Эвакуация местных жителей продолжается.

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# Наводнение # Фотофакт

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