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В Перу крупный пожар уничтожил древнюю фреску

13 ноября 2017 12:42
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Новости Перу. Крупный пожар, вспыхнувший на северном побережье Перу, нанес непоправимый урон археологическому комплексу, на территории которого находился древний храм доколумбовых цивилизаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя уничтожило настенную фреску, возраст которой насчитывал 2 тысячи лет, а также керамические сосуды и старинные записи, обнаруженные в храме.

По предварительным данным, причиной ЧП стала халатность агропромышленной компании. Ее сотрудники не проконтролировали процесс сжигания отходов на плантациях сахарного тростника, расположенных вблизи комплекса.

# Пожар

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