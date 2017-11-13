В Перу крупный пожар уничтожил древнюю фреску

Новости Перу. Крупный пожар, вспыхнувший на северном побережье Перу, нанес непоправимый урон археологическому комплексу, на территории которого находился древний храм доколумбовых цивилизаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя уничтожило настенную фреску, возраст которой насчитывал 2 тысячи лет, а также керамические сосуды и старинные записи, обнаруженные в храме.

По предварительным данным, причиной ЧП стала халатность агропромышленной компании. Ее сотрудники не проконтролировали процесс сжигания отходов на плантациях сахарного тростника, расположенных вблизи комплекса.