В Перу более 500 чиновников тайно привились от коронавируса. Теперь их уволят

Новости Перу. В Перу разгорается скандал на фоне вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что более 500 чиновников высокого ранга прошли иммунизацию вне очереди. Препарат предназначался для медицинских работников, которые находятся в основной группе риска. Именно они должны были первыми получить прививки.