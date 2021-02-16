В Перу более 500 чиновников тайно привились от коронавируса. Теперь их уволят

Новости Перу. В Перу разгорается скандал на фоне вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. В Перу разгорается скандал на фоне вакцинации от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что более 500 чиновников высокого ранга прошли иммунизацию вне очереди. Препарат предназначался для медицинских работников, которые находятся в основной группе риска. Именно они должны были первыми получить прививки.
Теперь всех госслужащих, которые вакцинировались незаконно, уволят. Среди них оказались министр здравоохранения и глава МИДа.
Расследованием занимается прокуратура.
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