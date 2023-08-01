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В Перу автобус сорвался в пропасть. Погибли 15 человек

01 августа 2023 07:05
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Новости Перу. 15 человек погибли в крупном ДТП с автобусом на севере Перу. По неизвестным пока причинам он сорвался в пропасть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу автобус сорвался в пропасть. Погибли 15 человек-1

Следствие предполагает, что виновником трагедии стал водитель, который не имел опыта передвижения по сложным горным дорогам. Всего в момент ЧП в салоне автобуса находились 50 пассажиров, более 20 из них получили травмы и доставлены в больницы. Управление наземного транспорта Перу расследует происшествие.

# Авария # Фотофакт

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