В Перу автобус сорвался в пропасть. Погибли 15 человек

Новости Перу. 15 человек погибли в крупном ДТП с автобусом на севере Перу. По неизвестным пока причинам он сорвался в пропасть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие предполагает, что виновником трагедии стал водитель, который не имел опыта передвижения по сложным горным дорогам. Всего в момент ЧП в салоне автобуса находились 50 пассажиров, более 20 из них получили травмы и доставлены в больницы. Управление наземного транспорта Перу расследует происшествие.