В Перу автобус с туристами рухнул в обрыв

Новости Перу. Автобус в Перу рухнул в пропасть со 100-метровой высоты: погибли не менее 23 человек, ещё около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. Автобус в Перу рухнул в пропасть со 100-метровой высоты: погибли не менее 23 человек, ещё около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла в регионе Куско, который пользуется большой популярностью среди туристов. Были ли среди пассажиров автобуса иностранцы, выясняется.
Причина и обстоятельства ДТП также пока неизвестны. Пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.