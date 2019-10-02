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В Перу автобус с туристами рухнул в обрыв

02 октября 2019 07:19
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Новости Перу. Автобус в Перу рухнул в пропасть со 100-метровой высоты: погибли не менее 23 человек, ещё около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу автобус с туристами рухнул в обрыв-1

Трагедия произошла в регионе Куско, который пользуется большой популярностью среди туристов. Были ли среди пассажиров автобуса иностранцы, выясняется.

В Перу автобус с туристами рухнул в обрыв-4

Причина и обстоятельства ДТП также пока неизвестны. Пострадавших доставили в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.

# Авария # Фотофакт

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