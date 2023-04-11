В Перу автобус с пассажирами слетел с дороги и рухнул в реку

Новости Перу. 10 человек стали жертвами ДТП на западе Перу. Здесь автобус слетел с дороги и рухнул в реку. В момент аварии в нем находились 76 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента 25 человек получили ранения, 12 из них находятся в больницах в тяжелом состоянии. Пока неизвестны причины аварии. По заявлению транспортной компании, которой принадлежал автобус, к ЧП привело столкновение транспортного средства с грузовиком. Однако полицейские, прибывшие на место ДТП, эту версию пока не подтвердили. Ведется расследование.