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В Перу автобус с пассажирами слетел с дороги и рухнул в реку

11 апреля 2023 09:02
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Новости Перу. 10 человек стали жертвами ДТП на западе Перу. Здесь автобус слетел с дороги и рухнул в реку. В момент аварии в нем находились 76 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу автобус с пассажирами слетел с дороги и рухнул в реку-1

В результате инцидента 25 человек получили ранения, 12 из них находятся в больницах в тяжелом состоянии. Пока неизвестны причины аварии. По заявлению транспортной компании, которой принадлежал автобус, к ЧП привело столкновение транспортного средства с грузовиком. Однако полицейские, прибывшие на место ДТП, эту версию пока не подтвердили. Ведется расследование.

# Авария # Фотофакт

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