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В Пермском крае десятиклассник ранил ножом учительницу. 74-летняя женщина получила удар в шею

21 мая 2021 11:28
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Новости России. Очередное вооруженное нападение в России. В лицее города Березники Пермского края десятиклассник во время урока ранил ножом учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за недовольства парня оценкой.

В Пермском крае десятиклассник ранил ножом учительницу. 74-летняя женщина получила удар в шею-1

74-летняя женщина получила удар в шею. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Подросток задержан.

В Пермском крае десятиклассник ранил ножом учительницу. 74-летняя женщина получила удар в шею-4

Вероятнее всего, нападение было спланировано. В соцсетях появилась аудиозапись, которую подозреваемый накануне отправил знакомому.

В Пермском крае десятиклассник ранил ножом учительницу. 74-летняя женщина получила удар в шею-7

Школьник рассказал о своем эмоциональном состоянии и о том, что уже выходил на улицу, чтобы «кого-то убить». Возбуждено уголовное дело.

# Нападение # Фотофакт

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