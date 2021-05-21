В Пермском крае десятиклассник ранил ножом учительницу. 74-летняя женщина получила удар в шею
Новости России. Очередное вооруженное нападение в России. В лицее города Березники Пермского края десятиклассник во время урока ранил ножом учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, конфликт произошел из-за недовольства парня оценкой.
74-летняя женщина получила удар в шею. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Подросток задержан.
Вероятнее всего, нападение было спланировано. В соцсетях появилась аудиозапись, которую подозреваемый накануне отправил знакомому.
Школьник рассказал о своем эмоциональном состоянии и о том, что уже выходил на улицу, чтобы «кого-то убить». Возбуждено уголовное дело.