В Пермском крае десятиклассник ранил ножом учительницу. 74-летняя женщина получила удар в шею

Новости России. Очередное вооруженное нападение в России. В лицее города Березники Пермского края десятиклассник во время урока ранил ножом учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, конфликт произошел из-за недовольства парня оценкой.

74-летняя женщина получила удар в шею. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Подросток задержан.

Вероятнее всего, нападение было спланировано. В соцсетях появилась аудиозапись, которую подозреваемый накануне отправил знакомому.