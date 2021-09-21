В Пермском крае день траура по погибшим при стрельбе. Отменены все развлекательные мероприятия

Новости России. 21 сентября в Пермском крае России – день траура по погибшим при стрельбе в государственном национальном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 сентября жертвами преступника стали 6 человек, более 20 получили ранения и травмы. Пермскому убийце предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Специалистам придется определить, был ли молодой человек вменяем в момент совершения преступления и мог ли отвечать за свои действия.