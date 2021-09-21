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В Пермском крае день траура по погибшим при стрельбе. Отменены все развлекательные мероприятия

21 сентября 2021 08:49
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Новости России. 21 сентября в Пермском крае России – день траура по погибшим при стрельбе в государственном национальном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пермском крае день траура по погибшим при стрельбе. Отменены все развлекательные мероприятия-1

На территории региона приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

В Пермском крае день траура по погибшим при стрельбе. Отменены все развлекательные мероприятия-4

20 сентября жертвами преступника стали 6 человек, более 20 получили ранения и травмы. Пермскому убийце предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Специалистам придется определить, был ли молодой человек вменяем в момент совершения преступления и мог ли отвечать за свои действия.

# Стрельба # Фотофакт

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