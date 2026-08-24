В Пекине стартовали вторые Всемирные игры гуманоидных роботов
В Пекине стартовали вторые Всемирные игры гуманоидных роботов. Больше 600 команд из 16 стран привезли сюда 2056 роботов. В программе – 5 дней и 51 соревнование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роботы играют в футбол, сражаются на ринге, состязаются в настольный теннис. Но это не просто шоу – каждое состязание проверяет то, что может пригодиться машинам в реальной жизни. Гуманоиды с пятипалыми манипуляторами играют на инструментах – тест на гибкость суставов и точность движений. На футбольном поле нужна мгновенная реакция и координация с партнерами. В 2026 году свою сборную привезла Бразилия.
Гилерми, оператор роботов:
Мы стараемся изо всех сил. Думаю, если мы покажем хорошие результаты, такие же, как бразильские футболисты, то наши роботы тоже их добьются.
Шэн Мин, капитан команды Чунцинского университета:
Мы молоды, но наши технологии уже надежны. Я хочу изучать так называемые вертикальные приложения искусственного интеллекта. Программы созданы для решения конкретных задач в рамках одной профессиональной области. Надеюсь интегрировать искусственный интеллект с большим количеством аппаратного обеспечения для увеличения практической и коммерческой ценности.
Юань Минлунь, сооснователь компании‑разработчика решений для робототехники:
Многие изготовители компонентов, включая тех, кто производит оптику, датчики, кабели и даже корпуса, получают более четкие текст-задания для будущих проектов благодаря этим играм.
Во время открытия соревнований роботы уже побили мировые рекорды в беге на 100 метров и в прыжках в высоту с места. Но дело не в превосходстве машин над людьми. Речь о том, чтобы гуманоиды научились справляться с нужными задачами – без трибун и аплодисментов, в обычном повседневном режиме.