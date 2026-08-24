В Пекине стартовали вторые Всемирные игры гуманоидных роботов. Больше 600 команд из 16 стран привезли сюда 2056 роботов. В программе – 5 дней и 51 соревнование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роботы играют в футбол, сражаются на ринге, состязаются в настольный теннис. Но это не просто шоу – каждое состязание проверяет то, что может пригодиться машинам в реальной жизни. Гуманоиды с пятипалыми манипуляторами играют на инструментах – тест на гибкость суставов и точность движений. На футбольном поле нужна мгновенная реакция и координация с партнерами. В 2026 году свою сборную привезла Бразилия.