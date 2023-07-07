В Пекине объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары

Новости Китая. В Пекине объявлен красный – максимальный – уровень опасности из-за жары. Столбик термометра превышает отметку в 40 градусов по Цельсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И по прогнозам синоптиков, продержится такая погода еще минимум три дня. В городе приостановили работы на открытом воздухе. С июня северные районы Китая пережили уже пять раундов аномальной жары. В ряде регионов неоднократно были побиты исторические показатели температуры воздуха.