Прямой эфир

В Пекине объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары

07 июля 2023 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Пекине объявлен красный – максимальный – уровень опасности из-за жары. Столбик термометра превышает отметку в 40 градусов по Цельсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары-1

И по прогнозам синоптиков, продержится такая погода еще минимум три дня. В городе приостановили работы на открытом воздухе. С июня северные районы Китая пережили уже пять раундов аномальной жары. В ряде регионов неоднократно были побиты исторические показатели температуры воздуха.

# Погода # Новости Китая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Около 1000 солдат и 200 единиц техники. Польша начала переброску войск к границам Беларуси
07 июля 2023 17:31

Около 1000 солдат и 200 единиц техники. Польша начала переброску войск к границам Беларуси

В Турции борются с инфляцией – первым делом повысили процентную ставку
07 июля 2023 17:20

В Турции борются с инфляцией – первым делом повысили процентную ставку

Омск прозвали Атлантидой – город подтопило после сильного ливня
07 июля 2023 17:20

Омск прозвали Атлантидой – город подтопило после сильного ливня