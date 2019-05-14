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В Пекине начал работу самый большой аэропорт в мире

14 мая 2019 08:58
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Новости Китая. Сейчас там проводят тестовые полеты лайнеры четырех китайских авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине начал работу самый большой аэропорт в мире-1

Воздушная гавань расположена на юге столицы. Ее построили чтобы разгрузить международный аэропорт «Шоуду». Новый аэроузел будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Открытие аэропорта запланировано на конец сентября 2019 года.

В Пекине начал работу самый большой аэропорт в мире-4

# Авиация # Фотофакт

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