В Пекине начал работу самый большой аэропорт в мире

Новости Китая. Сейчас там проводят тестовые полеты лайнеры четырех китайских авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушная гавань расположена на юге столицы. Ее построили чтобы разгрузить международный аэропорт «Шоуду». Новый аэроузел будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Открытие аэропорта запланировано на конец сентября 2019 года.