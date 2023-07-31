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В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек

31 июля 2023 10:49
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Новости Китая. В Пекине из-за опасности наводнений после проливных дождей эвакуировали более 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек-1

В столице приостановлены все строительные работы. Местный международный аэропорт отменил почти 100 авиарейсов.

В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек-4

Напомним, ранее на юго-восток Китая обрушился мощный тайфун. На этом фоне в регионе были закрыты порты, паромные переправы и достопримечательности.

В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек-7

На данный момент из-за тайфуна пострадали более 1,5 миллиона человек. А общий ущерб превысил 400 миллионов долларов.

# Наводнение # Новости Китая # Фотофакт

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