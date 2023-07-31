В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек

Новости Китая. В Пекине из-за опасности наводнений после проливных дождей эвакуировали более 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице приостановлены все строительные работы. Местный международный аэропорт отменил почти 100 авиарейсов.

Напомним, ранее на юго-восток Китая обрушился мощный тайфун. На этом фоне в регионе были закрыты порты, паромные переправы и достопримечательности.