В парламенте Сербии оппозиция запустила дымовые шашки, есть пострадавшие

4 марта проводилось первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, которая содержала порядка 50 пунктов, основным является внесение поправок в закон об образовании. Причиной выступили массовые акции протеста вследствие смерти 15 человек 1 ноября, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

Однако представители оппозиции настаивали, что необходимо обсуждать только вопрос высшего образования. Депутаты, встав с мест, развернули плакаты с надписями против правительства, зажгли фаеры, начался конфликт с членами правящей коалиции, а также с представителями службы безопасности.