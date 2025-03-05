Прямой эфир

В парламенте Сербии оппозиция запустила дымовые шашки, есть пострадавшие

05 марта 2025 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Сербии депутаты в зале парламента попытались сорвать заседание, пишет РИА Новости.

В парламенте Сербии оппозиция запустила дымовые шашки, есть пострадавшие-1

Фото: Pinterest

4 марта проводилось первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, которая содержала порядка 50 пунктов, основным является внесение поправок в закон об образовании. Причиной выступили массовые акции протеста вследствие смерти 15 человек 1 ноября, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

Однако представители оппозиции настаивали, что необходимо обсуждать только вопрос высшего образования. Депутаты, встав с мест, развернули плакаты с надписями против правительства, зажгли фаеры, начался конфликт с членами правящей коалиции, а также с представителями службы безопасности.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Любимая жена в НАТО – как «дружба» с США стала главным фактором победы на выборах в Польше? Разбор политолога
04 марта 2025 17:35

Любимая жена в НАТО – как «дружба» с США стала главным фактором победы на выборах в Польше? Разбор политолога

В Сербии депутаты устроили драку в парламенте и зажгли дымовые шашки
04 марта 2025 17:16

В Сербии депутаты устроили драку в парламенте и зажгли дымовые шашки

В Норвегии проходят масштабные учения НАТО
04 марта 2025 17:14

В Норвегии проходят масштабные учения НАТО