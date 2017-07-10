В Париже затопило метро

Новости Франции. В Париже подтоплено метро, закрыты три станции. Виной тому сильные ливни, которые не прекращаются уже несколько дней. Объявлен оранжевый уровень опасности, под угрозой наводнения сразу 12 районов французской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас пожарные службы откачивают воду в метрополитене, а также в Министерстве культуры, где находятся ценные архивы.

Напомним, несколькими днями ранее из-за сильных осадков были закрыты 15 станций метро, движение в городе было парализовано. Власти столицы опасаются, что такая ситуация может повториться.