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В Париже задержали 20 человек на марше против пенсионной реформы

07 апреля 2023 07:48
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Новости Франции. Во Франции очередная общенациональная забастовка. На марше против пенсионной реформы в столице полиция задержала 20 человек, трое получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже задержали 20 человек на марше против пенсионной реформы-1

Шествия, а вскоре и беспорядки, охватили несколько городов. Ренн, Кале и, конечно, Париж. Там уже по традиции митинги прошли особенно напряженно. Протестующие подожгли любимый ресторан Макрона. Затем завязалась драка между полицейскими и пенсионерами. Разгонять активистов пришлось слезоточивым газом и дубинками. Напомним, повод для шествий тот же – безрезультатные переговоры профсоюзов с премьером-министром страны.

# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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