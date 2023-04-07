В Париже задержали 20 человек на марше против пенсионной реформы

Новости Франции. Во Франции очередная общенациональная забастовка. На марше против пенсионной реформы в столице полиция задержала 20 человек, трое получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествия, а вскоре и беспорядки, охватили несколько городов. Ренн, Кале и, конечно, Париж. Там уже по традиции митинги прошли особенно напряженно. Протестующие подожгли любимый ресторан Макрона. Затем завязалась драка между полицейскими и пенсионерами. Разгонять активистов пришлось слезоточивым газом и дубинками. Напомним, повод для шествий тот же – безрезультатные переговоры профсоюзов с премьером-министром страны.