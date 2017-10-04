В Париже возле военного представительства Иордании взорвался мотоцикл
Новости Франции. Мощный взрыв прогремел в Париже. Возле здания военного представительства Иордании взлетел на воздух мотоцикл. Обошлось без пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повреждения получили лишь несколько автомобилей, припаркованных неподалеку от места ЧП.
Отметим, ситуация с безопасностью во Франции напряженная. Так, накануне, недалеко от Марселя полиция задержала 2 мужчин. В их автомобиле обнаружили гранатомет и автомат с боеприпасами. А в самом Марселе 1 октября выходец из Туниса напал с ножом на прохожих. Погибли 2 женщины. Злоумышленника ликвидировала полиция.
Всего с 2015 года в стране в терактах погибли свыше 240 человек. Учитывая подобные нападения, Национальное собрание Франции приняло новый антитеррористический закон. Документ значительно расширяет полномочия полиции, в частности, в сфере ведения слежки за гражданами.