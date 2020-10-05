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В Париже ужесточают меры по борьбе с коронавирусом, в Чехии ввели режим ЧС из-за роста числа заболевших

05 октября 2020 16:32
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Новости мира. Рост числа заболеваний COVID-19 зафиксирован во многих странах Европы, предприняты и некоторые социально-ограничительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Чехии восстановили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. При этом «выключать национальную экономику, как это было весной, не планируют». Вводимые ограничения не должны затронуть работу промышленных предприятий. А вот число спортивных и культурных мероприятий резко сократят.

В Париже ужесточают меры по борьбе с коронавирусом, в Чехии ввели режим ЧС из-за роста числа заболевших-1

В Париже также ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Со вторника, 6 октября, закрываются все бары. На улицах и площадях не имеют право собираться вместе более 10 человек. Закроются также спортклубы и фитнес-залы, бассейны будут работать только для школьников.

В Париже ужесточают меры по борьбе с коронавирусом, в Чехии ввели режим ЧС из-за роста числа заболевших-4

Будут доступны также стадионы и игровые площадки на открытом воздухе. Отменяются студенческие вечеринки, семейные праздники в публичных местах, запрещены свадебные банкеты. Пока эти меры будут действовать в течение 15 дней.

По последним оценкам ВОЗ, коронавирусом может быть инфицирован каждый десятый житель планеты.

# Коронавирус # Фотофакт

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